متطوع بـ«التحالف الوطني»: أسرعنا في المشاركة من أجل خدمة الوطن (فيديو)

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أكبر اصطفاف لناقلات محملة بالمواد الغذائية تحت شعار «قطار خير التحالف»، بمشاركة مؤسسة أبو العينين ومؤسسات التحالف، حيث حملت 13 شاحنة بعشرات الآلاف من كراتين المواد الغذائية والبطاطين والأجهزة الكهربائية لأهالي محافظة المنيا.

الأعمال الصالحة لنا فيها خبرة ولنا فيها باعة

وقال أحد المتطوعين: إن "كل الأعمال الصالحة التي تقوم بها كل المؤسسات الخيرية في مجتمعنا الطيب لنا فيها خبرة ولنا فيها باعة، سواء النواحي الاجتماعية أو الطبية أو التعليمية أو التوعوية، أو النواحي التي بها زيادة دخل للمواطن، وتمكين المرأة المعيلة، وتيسير الزواج، وغيرهما".

وأضاف: أن "كل هذه الأمور بفضل الله تعالى نقوم بها منذ أكثر من 40 عامًا، لذلك عندما أكرمنا الله في شهر مارس الماضي، وكان هناك مشاركة مع الأخوة في التحالف الوطني، أسرعنا من أجل خدمة الوطن، وكان إسراع موفقين فيه".