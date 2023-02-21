الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منسق مهرجان سيوة الدولي للسياحة والفنون: هدفنا وضع الواحة على خريطة السياحة العالمية

واحة سيوة
واحة سيوة

تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات الطبيعية التي جعلتها مقصد سياحي يقبل عليها المصريون والأجانب واستضافة عددا من المهرجانات والمؤتمرات العالمية المهمة، حيث تستضيف واحة سيوة في مارس 2023 مهرجان "سيوة الدولي للسياحة والفنون"، بمشاركة 15 دولة عربية.

وقال ياسر النزاوي المنسق العام لمهرجان سيوة الدولي للسياحة والفنون خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه تم اختيار واحة سيوة لإقامة المهرجان نظرا لطبيعتها الخلابة وتعتبر  من المقاصد السياحية الهامة في مصر ويقبل على زيارتها المصريون والأجانب.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للمهرجان هو وضع مطروح وواحة سيوة على خريطة السياحة العالمية، حيث تتميز محافظة مطروح بشواطئها الخلابة وتمتلك واحة سيوة المقومات الطبيعية والسياحية من آثار تاريخية والعيون الكبريتية، فضلا عن أنها أحد المقاصد للسياحة العلاجية.

وأضاف أن ستنطلق فعاليات المهرجان في 7 مارس 2023 وتستمر حتى 11 مارس، حيث يشارك 15 دولة عربية في الفعاليات متمنيا نجاح المهرجان الأول للسياحة والفنون بواحة مؤكدا على أن المشاركة في المهرجان متاحة للجميع، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم تنظيم اجتماع مع منظمي مهرجان "سيوة الدولي للسياحة والفنون" بحضور أحمد علي باغي سكرتير مركز وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم مهرجان سيوة الدولي للسياحة والفنون والمقرر إقامته من ٧ إلى ١١ مارس ٢٠٢٣ تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة سيوة إلى أن الاحتفال يتضمن استعراضا للفنون والثقافة والتراث السيوي من خلال طابور العرض التراثى لفتيات وأطفال سيوة، وكذا معرض الحرف التقليدية واليدوية ومسرحية دولية لعدد من الممثلين من دول تونس والعراق وليبيا. 

وتابع رئيس مدينة سيوة أن يتضمن المهرجان أيضا إلقاء شعر لعدد من الأدباء من مختلف البلدان العربية، وكذا عقد مؤتمرات زراعية، مؤكدا نستهدف تسليط الضوء على واحة سيوة  من خلال الندوات المزارات السياحية، ومسابقات في مجال الرسم وفنون تشكيلية، بمشاركة أكثر من ١٥ دولة عربية.

السياحة العالمية بمشاركة 15 دولة عربية محافظ مطروح مطروح سيوة مهرجان سيوة الدولي للسياحة والفنون

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