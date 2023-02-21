الحكم على المتهمين فى واقعة «مستريح البيتكوين».. اليوم

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهمين في قضية البيتكوين، وتضم 10 متهمين، من بينهم 2 هاربين، يترأسهم المتهم الأول «عزت. س» في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.