الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بتول عرفة» تكشف كواليس مسرحية «تقدر»

بتول عرفة
بتول عرفة

كشفت المخرجة بتول عرفة، تفاصيل تعاونها مع السيناريست مدحت العدل، في إخراج مسرحية "تقدر"، وذلك لإحياء المسرح المدرسي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومن إنتاج وليد مصطفى.

وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه منذ عام وشهرين تواصل معها وزارة التربية والتعليم، والدكتور وليد مصطفى، والدكتور مدحت العدل، من أجل إحياء المسرح المدرسي، وهذا ما جعلهما سعداء لأنهما من أبناء المسرح المدرسي، والمدرسة كانت توجههما لإخراج كل ما فيهما من طاقات فنية، مؤكدة أن التساؤل الأكبر كان عن المادة التي ستقدم لهذه الأجيال.

وأشارت إلى أن الأطفال في 2023 صعب جذبهم للمسرح إلا إذا أوجدنا عناصر إبهار لنحكي تاريخ مصر ويقدم من خلال خاصية الهيلوجرام وهو أول عرض في الشرق الأوسط  يقدم مع الاستعراضات والعنصر البشري. 

النجوم المشاركين بالعرض

وأكدت أن الفنانين كلهم لم يرفض أحدًا منهم المشاركة في العرض ومنهم يسرا، و حنان مطاوع، ومحمد الشرنوبي، ومحمد فراج، وأكرم حسني، وكارول سماحة، وأسماء أبو اليزيد، وفريق بلاك تيما وكورال الشرق، مشيرة إلى أن فكرة تواصل الأجيال كان عظيم. 

بتول عرفه مدحت العدل النجوم المشاركين بالعرض إحياء المسرح المدرسي صاحبة السعادة يسرا

مواد متعلقة

«أمهات أطفال مسرحية تقدر» يتحدثون لـ«الدستور»: التجربة أضافت كثيرًا لأولادنا

ملحن مسرحية «تقدر».. إيهاب عبدالواحد صاحب رصيد النجاح الأكبر فى 2022

مشارك فى مسرحية «تقدر»: فخور إنى بعمل حاجة عن تحقيق الأحلام

مشاركة في مسرحية تقدر: هدفنا عودة الأعمال المسرحية للمدارس مرة أخرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

تحذير لكل امرأة حامل: لا تشربى هذا الدواء

«بتول عرفة» تكشف كواليس مسرحية «تقدر»

رنا رئيس عن «أزمة منتصف العمر»: «شكراً.. أنا ناجحة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية