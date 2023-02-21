«بتول عرفة» تكشف كواليس مسرحية «تقدر»

كشفت المخرجة بتول عرفة، تفاصيل تعاونها مع السيناريست مدحت العدل، في إخراج مسرحية "تقدر"، وذلك لإحياء المسرح المدرسي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومن إنتاج وليد مصطفى.

وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه منذ عام وشهرين تواصل معها وزارة التربية والتعليم، والدكتور وليد مصطفى، والدكتور مدحت العدل، من أجل إحياء المسرح المدرسي، وهذا ما جعلهما سعداء لأنهما من أبناء المسرح المدرسي، والمدرسة كانت توجههما لإخراج كل ما فيهما من طاقات فنية، مؤكدة أن التساؤل الأكبر كان عن المادة التي ستقدم لهذه الأجيال.

وأشارت إلى أن الأطفال في 2023 صعب جذبهم للمسرح إلا إذا أوجدنا عناصر إبهار لنحكي تاريخ مصر ويقدم من خلال خاصية الهيلوجرام وهو أول عرض في الشرق الأوسط يقدم مع الاستعراضات والعنصر البشري.

النجوم المشاركين بالعرض

وأكدت أن الفنانين كلهم لم يرفض أحدًا منهم المشاركة في العرض ومنهم يسرا، و حنان مطاوع، ومحمد الشرنوبي، ومحمد فراج، وأكرم حسني، وكارول سماحة، وأسماء أبو اليزيد، وفريق بلاك تيما وكورال الشرق، مشيرة إلى أن فكرة تواصل الأجيال كان عظيم.