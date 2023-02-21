الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ترصد 20 مليار دولار لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية

قمح
قمح

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر وجهت أكثر من 20 مليار دولار لتأمين مخزون استراتيجى من السلع الغذائية والزراعية خلال 11 شهر، وجاء القمح فى المرتبة الأولى بنحو 3.7 مليار دولار وذرة أعلاف 2.7 مليار دولار، لحوم مجمدة 1.1 مليار دولار، وفول عريض 216.6 مليار دولار.

أشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تعزيز واردات القمح بنسبة 18% لتصل إلى 3.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت واردات ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف إلى حدود 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 158.4 مليون دولار بنسبة 6.2%.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع قياسى فى استيراد الأرز حيث تعاقدت مصر على واردات بقيمة 97 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2022 مقابل 57.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 68.9%، كما ارتفعت واردات فول عريض 302.1 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022  مقابل 216.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 69%.

كما عززت مصر، أيضًا، وارداتها من لحوم مجمدة بنسبة 20.3%، لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 923.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كذلك رفعت واردات أكباد مجمدة من 165.5 مليون دولار لـ 184 مليون دولار بنسبة زيادة 11.2%.

وارتفعت واردات زيت نخيل إلى حدود 1.3 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وعززت واردات  زيوت بذور عباد الشمس الخام إلى حدود 263.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر فى عام 2022 مقابل 251.7 مليون دولار خلال  الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12 مليون دولار بنسبة 4.8%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السلع الغذائية لحوم مجمدة القمح زيت نخيل

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وائل لطفي

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