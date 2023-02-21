الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير الوحدات البيطرية وتنظيم قوافل لفحص الماشية ضمن «حياة كريمة» بالريف المصري

حياة كريمة
حياة كريمة

نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » فى تطوير الوحدات البيطرية داخل القرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات التي يحتاجها العاملون في القطاع ، بجانب تنظيم قوافل تجوب القرى والنجوع  للكشف وعلاج الماشية بالمجان. 

 

زيادة الدخل

«وحيد حسن» أحد العاملين في تربية الماشية يروي تفاصيل الخدمات التي قامت بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » في  أعمال تطوير الوحدات البيطرية التي أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء، وذلك وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يسعى من خلال «حياة كريمة» للاهتمام بالثروة الحيوانية وتقديم الخدمات المجانية لها، لزيادة معدل الإنتاج.

وقال إن انتشار الوحدات البيطرية في قرى الريف يسهم في التيسير على المربين، وحماية الحيوانات من الأمراض كالحمى القلاعية والجلد العقدي، ومتابعة أعمال التحصين والتسجيل والترقيم ومكافحة الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية، وكذلك الحصول على أدوية بشكل مجاني.

وأضاف أن أعمال التطوير أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات الثروة الحيوانية، ورفع دخل المواطنين، خصوصًا أن نسبة كبيرة من أهالي الريف والقرى يعملون في الثروة الحيوانية والزراعة وكان طوال الفترة الماضية يحلمون بتلك الخدمات والتطوير الذي حل عليهم بفضل مبادرة «حياة كريمة ».

واختتم بتقديم الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا خدمات بيطرية بالمجان ، كما وجه الشكر للرئيس  السيسى على تلك المبادرة التي غيرت وجه الحياة فى الريف المصري إلى الأفضل .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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