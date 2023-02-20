سيمون وعوض بدوي يشاركان في تصفيات مسابقة الصوت الذهبي (صور)

في إطار الاستعدادات النهائية للإعلان عن الفائزين بمسابقة الصوت الذهبي في دورتها السادسة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شاركت النجمة سيمون والشاعر الغنائى عوض بدوى، مع لجنة تحكيم المسابقة في التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الذهبي.

تضم لجنة التحكيم كل من: الفنان هاني شنودة، والفنان الدكتور أحمد إبراهيم، والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، والدكتور علاء فتحى، والدكتور مصطفي محمد.

جدير بالذكر أن المسابقة بدأت عام 2015 فى إطار خطة الصندوق لاكتشاف المواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة فى الأحداث الفنية، تماشيا مع خطة الدولة فى الارتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإظهار قدراتهم وضخ دماء جديدة في شرايين الحركة الغنائية، لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة لدى الشباب فى كافة ربوع الوطن.