الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سيمون وعوض بدوي يشاركان في تصفيات مسابقة الصوت الذهبي (صور)

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

في إطار الاستعدادات النهائية للإعلان عن الفائزين بمسابقة الصوت الذهبي في دورتها السادسة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شاركت النجمة سيمون والشاعر الغنائى عوض بدوى، مع لجنة تحكيم المسابقة في التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الذهبي.

331993841_903170924269071_3923008424805063747_n (1)

تضم لجنة التحكيم كل من: الفنان هاني شنودة، والفنان الدكتور أحمد إبراهيم، والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، والدكتور علاء فتحى، والدكتور مصطفي محمد.

331972939_941392607019404_940547975123727380_n

جدير بالذكر أن المسابقة بدأت عام 2015 فى إطار خطة الصندوق لاكتشاف المواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة فى الأحداث الفنية، تماشيا مع خطة الدولة فى الارتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإظهار قدراتهم وضخ دماء جديدة في شرايين الحركة الغنائية، لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة لدى الشباب فى كافة ربوع الوطن.

331996037_554445586750508_5473338463211711347_n
331993841_903170924269071_3923008424805063747_n
مسابقة الصوت الذهبي قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة سيمون عوض بدوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

كشوف بأسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

رابط مفتوح.. بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

لجنة التحكيم الدولية تنتهى من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية