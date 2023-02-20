«طب بنين الأزهر» يستضيف ورشة عمل حول متطلبات إدارة المؤسسات التعليمية 

عقدت كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورشة عمل تدريبية للتعريف بمتطلبات شهادة إدارة المؤسسات التعليميةISO 21001 تحت إشراف أساتذة مختصين من معهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

شارك في فعاليات الورشة التدريبية كل من الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور فيصل زايد، مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور أحمد نوح، نائب مدير وحدة الجودة بالكلية، والسادة الأساتذة الأفاضل رؤساء الأقسام، ومنسقي الجودة بالأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك في إطار التطوير المستمر للعملية التعليمية، والتميز الذي تحرص عليه كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار حرص الكلية على أن تكون في طليعة الكليات الطبية على مستوى الجامعات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرا إلى أن الكلية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2015م، وأيضًا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام 2022م، واستكمالًا لهذا الجهد المبذول عقدت ورشة العمل التدريبية؛ من أجل استكمال هذا المسار المتميز، وهو أن تكون في طليعة الكليات التي تحصل على شهادة الأيزو 21001.