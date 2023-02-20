الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال وفولاد يتأهلان لربع نهائى أبطال آسيا على حساب شباب الأهلى والفيصلى

الهلال السعودي
الهلال السعودي

تأهل الهلال السعودي لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه اليوم الاثنين على شباب الأهلي دبي الاماراتي بنتيجة 3 -1 على استاد الجنوب بالدوحة في دور الستة عشر. 

وحسم الهلال حامل اللقب الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. وجاء فوز الهلال بعد أيام قليلة من تتويجه بالميدالية الفضية لمونديال الأندية في المغرب. 

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف للنيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 17، ثم أضاف الكوري الجنوبي هيون سوو جانج الهدف الثاني في الدقيقة 73 وتبعه الأرجنتيني لوسيانو فيتو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79، ورد السوري عمر خربين بهدف لشباب الأهلي في الدقيقة 86.

وفي لقاء آخر حسم فولاد الإيراني تأهله إلى ربع النهائي بعد الفوز على الفيصلي السعودي بهدف نظيف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم نجح ساسان أنصاري في تسجيل هدف الفوز لصالح فولاد في الدقيقة 64.

 وسيطر الحذر على أداء الفريقين في بداية المباراة، وجاءت أول تسديدة مباشرة على المرمى في الدقيقة 33 لصالح فولاد عن طريق ساسان أنصاري الذي استلم الكرة داخل المنطقة، وسدد باتجاه الشباك لكن الحارس أحمد الكسار تعامل مع الموقف بثبات.

واعتمد الفيصلي في محاولاته الهجومية على روسيكلي بيريرا دا سيلفا وويلي سيميدو، ولكن دون تشكيل خطورة على المرمى الإيراني.

وفي الشوط الثاني، اقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال الدقائق الأولى، لكن دون فرص حقيقية على المرميين. 

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد هدف الفوز للفريق الإيراني عن طريق أنصاري الذي استغل خطأ المدافع صالح سعد القميزي، واستخلص الكرة لنفسه قبل أن يسدد في الشباك.

وكان الدحيل القطري والشباب السعودي تأهلا أمس إلى نفس الدور بعد الفوز على الريان القطري وناساف الأوزبكي.

الهلال الهلال السعودي دوري أبطال آسيا شباب الاهلى فولاد الفيصلي

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