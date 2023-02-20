محافظ أسوان يلتقى اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الأهلى (صور)

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لاعبي فريق أسوان وأعضاء الجهاز الفني ولجنة الكرة بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المستشار الشافعى صالح، وذلك عقب انتهاء تدريبات تماسيح النيل؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا على ملعب أسوان.

أكد عطية دعمه المتواصل والمستمر للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى ليس فقط، لهذه المباراة المهمة، لكن لجميع المباريات المتبقية في الدور الثانى باعتبارها مباريات كؤوس لاستكمال مسيرته الكروية فى مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب محافظ أسوان بتكاتف الجميع والوقوف صفًا واحدًا لاستكمال المسيرة الناجحة للحفاظ على ترتيبه فى الدورى الممتاز بمواصلة الدعم المعنوى والمادى للاعبين والجهاز الفنى، إضافة إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم وخاصة فى التسويق الجيد وجلب موارد مالية تسهم فى الوفاء بالالتزمات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وحرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع فريق الناشئين لنادى أسوان الرياضى من الشباب والفتيات لتشجيعهم وتحفيزهم، فيما أشاد الكابتن أيمن الرمادى بدعم محافظ أسوان المستمر للفريق، ومتابعته الدقيقة لكل التفاصيل وهو الذى ساهم فى رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفنى والإداري، ليكون ذلك حافزًا كبيرًا لهم.