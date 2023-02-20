بدء صالون تنسيقية شباب الأحزاب حول العدالة الاجتماعية (فيديو)

بدأت، مساء الاثنين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور منها مفهوم العدالة الاجتماعية، وكيف يمكن تحقيقها وسياسة الدولة في تحقيق التنمية، إضافة إلى دور الحوار الوطني في العدالة الاجتماعية، وكيف تسهم البيئة التشريعية الحالية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.