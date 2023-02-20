بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى انقلاب حافلة رحلات بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم، جراء انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات وذلك أمام قرية أشروبة، التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، ووقع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق وتم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب السيارة رقم 30052 ميكروباص رحلات أمام مدخل قرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، جميعهم يقيمون في مركزي بني مزار ومغاغة وجرى نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

والمصابون في الحادث هم: أسامة سعد مرسي 16 عاما، محمد نبيل محمود 16 عاما، عمر سيد محمد 16 عاما، ريتاج ربيع خيري 12 عاما، شقيقتها رهف 20 عاما، يقيمون في مركز بني مزار. كما أصيب في الحادث: عبدالقادر عيد عبدالقادر 27 عاما، شقيقته رودي 27 عاما، رودينا عيد جبالي 3 سنوات، زينب إبراهيم أحمد 27 عاما، محمود عمر عبدالعزيز 21 عاما، يقيمون في مركز مغاغة.