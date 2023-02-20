«الكونتينر» يقدم حلقة جديدة من داخل مصنع الغزل والنسيج بالمحلة

بدأت حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر"، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، من داخل مصنع مصر للغزل والنسيج من داخل مدينة المحلة، ورصد خلالها تاريخ صناعة المصنع، والأدوار الوطنية التي قدمها.

الهدف من البرنامج

ويحاول البرنامج إبراز تطور الصناعات المصرية ووصولها للعالمية وقدرتها الكبيرة على المنافسة عالميًا، للقضاء على "عقدة الخواجة"، التي يعاني منها البعض.

“الكونتينر” يعد أول تجربة لأحمد داود، مع تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة، ويقدم أحمد داود من خلاله، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات الملابس، والجلود، والصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.