سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-2-2023

يستعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-2-2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية التي تحدث باستمرار، ويأتي ذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الموقع للقراء في كافة المجالات بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم الأساسية في كافة نواحي الحياة.



سعر الدولار اليوم في مصر و أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء

ننشر سعر الدولار اليوم في مصر و أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-2-2023 وفقا للوحة التعاملات المالية في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وهي كما يلي:-



سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.50 جنيه للشراء و30.60 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي المصري وصلت قيمة الدولار نحو 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.



في بنك مصر بلغ الدولار نحو 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار إلى 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ الدولار نحو 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



قدر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد وصل الدولار إلى 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية في البنوك المصرية

وصلت قيمة اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.58 جنيه للشراء و 32.69 جنيه للبيع.



بلغ الجنيه الاسترليني نحو 36.70 جنيه للشراء و36.82 جنيه للبيع.



قدر الريال السعودي بنحو 8.13 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 99.58 جنيه للشراء و99.93 جنيه للبيع.



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