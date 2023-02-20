الليلة.. عمر خيرت يلتقي جمهوره بحفل موسيقي بدار الأوبرا

يلتقي الموسيقار العالمي عمر خيرت في الثامنة مساء، اليوم الإثنين، جمهوره من خلال حفله الموسيقي الذي يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ورفع الحفل شعار كامل العدد بعد أن نفدت جميع التذاكر التي طرحت عبر الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا، ومن المقرر أن تقام الحفلتين برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، خلال الحفل لجمهوره، العديد من المقطوعات الموسيقية التي يعشقها الجمهور، من بينها: "هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وإمتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

وتضع دار الأوبرا عدة شروط لحضور حفل عمر خيرت وهي:

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

وتقام الحفلات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

وتعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.