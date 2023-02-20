الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حفيدة محمد عبدالوهاب تكشف سبب غضبه بعد عرض «الأرض الطيبة»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعادت زينب أباظة، حفيدة الموسيقار محمد عبدالوهاب، ذكريات ومواقف لها مع جدها، خلال جلسة تلحينه أغنية "في يوم وليلة"، ولحبها للموسيقى لم يعلق على دخولها غرفته وكانت هذه حالة استثنائية.

سبب غضب عبدالوهاب

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات"، مع الإعلامية سهر جودة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن لحن نشيد "الأرض الطيبة"، وكان وقتها في فرنسا، لأنه دائمًا كان له لحن في 6 أكتوبر، وقدمه وقتها مجموعة أخرى غير التي ظهرت في الفيديو كليب، والحفلة الأولى غناها ناس ونشزوا فيها مما تسبب في غضبه.

وتابعت حفيدة عبدالوهاب أنه بعدما عاد من الخارج تم تصوير الفيديو كليب مرة أخرى ووقتها هو من اختار الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا وظهر وهو يرقص في الفيديو.

وأشارت إلى أنه بعدها غنى "من غير ليه" بصوته، والناس كانت تتساءل عن صوته وقيل إنه سجلها قبل سنوات لعبدالحليم حافظ، رغم أنها كانت حديثة لأنه كان يحافظ على صوته.

محمد عبدالوهاب الأرض الطيبة غضب فيديو كليب محمود رضا عبدالحليم حافظ 6 أكتوبر

مواد متعلقة

ابنة الموسيقار محمد عبدالوهاب تعلق على خوف والدها من الأمراض وتكشف مفاجأة

مفاجأة فى قصة بيع فيلا محمد عبدالوهاب مقابل 7 ملايين دولار

سليم سحاب: ندمت على عدم التواصل مع محمد عبدالوهاب والتعامل معه

سليم سحاب: «أمي اتوحمت على اسطوانة لـ محمد عبدالوهاب وهي حامل فيا»

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

زلزال جديد يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر وفلسطين وسوريا

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

فتح تحقيق في واقعة غرق «طفل البيارة» بدمياط

مصدر أمني: قتل عامل «ديلفري زفتى» كان بدافع السرقة

الليلة.. عمر خيرت يلتقي جمهوره بحفل موسيقي بدار الأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل