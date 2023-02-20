حفيدة محمد عبدالوهاب تكشف سبب غضبه بعد عرض «الأرض الطيبة»

استعادت زينب أباظة، حفيدة الموسيقار محمد عبدالوهاب، ذكريات ومواقف لها مع جدها، خلال جلسة تلحينه أغنية "في يوم وليلة"، ولحبها للموسيقى لم يعلق على دخولها غرفته وكانت هذه حالة استثنائية.

سبب غضب عبدالوهاب

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات"، مع الإعلامية سهر جودة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن لحن نشيد "الأرض الطيبة"، وكان وقتها في فرنسا، لأنه دائمًا كان له لحن في 6 أكتوبر، وقدمه وقتها مجموعة أخرى غير التي ظهرت في الفيديو كليب، والحفلة الأولى غناها ناس ونشزوا فيها مما تسبب في غضبه.

وتابعت حفيدة عبدالوهاب أنه بعدما عاد من الخارج تم تصوير الفيديو كليب مرة أخرى ووقتها هو من اختار الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا وظهر وهو يرقص في الفيديو.

وأشارت إلى أنه بعدها غنى "من غير ليه" بصوته، والناس كانت تتساءل عن صوته وقيل إنه سجلها قبل سنوات لعبدالحليم حافظ، رغم أنها كانت حديثة لأنه كان يحافظ على صوته.