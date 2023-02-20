مجلس الأمن: المستوطنات الإسرائيلية تعتبر عقبة أمام السلام الدولى

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، خطة التوسيع الاستيطانية الإسرائيلية، معتبراً أنها "عقبة" أمام السلام.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، وذلك بعد 4 أيام من توزيع المجلس على أعضائه، مشروع قرار يدعو إلى الوقف "الفوري للأنشطة الاستيطانية" الإسرائيلية، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الخميس، قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومشروع القرار "يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

ويدين: "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى انسحابها الفوري".

كما يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية".

إسرائيل تعلن ضم 9 بؤر إضافية

وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، الجمعة.