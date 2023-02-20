الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل قافلة مساعدات إلى سوريا وتركيا بحرًا «فيديو»

مصر ترسل قافلة مساعدات
مصر ترسل قافلة مساعدات

أرسلت مصر قافلة مساعدات، بحرًا، إلى سوريا وتركيا.

وتتضمن القافلة المصرية مئات الأطنان من المساعدات إلى دولتي سوريا وتركيا.

جاء ذلك استمرارا لدور مصر تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء شعبي سوريا وتركيا، عقب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين. 

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك القافلة من مناطق تحميلها بالقاهرة إلى الإسماعيلية، عبورًا بأنفاق تحيا مصر وكوبري السلام، وصولًا إلى ميناء العريش البحري. 

وغادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش متجهة إلى سوريا وتركيا، محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، شملت كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر، وصندوق تحيا مصر، للمساهمة في تخفيف آثار الزلزال المدمر في كلتا الدولتين. 

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب، وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن. 

مصر سوريا تركيا السيسي قافلة مساعدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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