الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين 4 أيام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة عابدين بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت تلك الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما (مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس النقد الأجنبي عابدين مديرية امن القاهرة قسم شرطة عابدين

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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