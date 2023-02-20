الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا الحكم على المتهمين فى واقعة « مستريح البيتكوين »

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

تصدرمحكمة القاهرة الاقتصادية غدا الثلاثاء ، الحكم علي المتهمين في قضية البيتكوين وتضم 10 متهمين من بينهم 2 هاربين يترأسهم المتهم الأول «عزت.س» في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين» .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها.

 

محكمة القاهرة الاقتصادية مستريح البيتكوين محكمة القاهرة الاقتصادية المعروفة إعلامي ا

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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