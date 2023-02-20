محافظ بني سويف يؤكد أهمية سرعة إنهاء الأعمال والالتزام بالجدول الزمني للمشروعات

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية المتابعة المستمرة واليومية للمشروعات التي تتم بالمدن والقرى وسرعة إنهاء الأعمال والالتزام بالجدول الزمني والمواصفات والاشتراطات الفنية والعمل على تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل لها لدعم الخطط الاستثمارية والمشروعات التنموية والخدمية مع تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين مستوى الخدمات وللتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الاثنين المبني الإداري والتجاري الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا المقام على مساحة 340 متراً، بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه.

وتفقد المحافظ مكونات المبني الإداري الجديد بشارع 26 يوليو، مشيدا بتجهيزات المبنى الذي تم إنشاؤه ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية في مجال تدعيم احتياجات الوحدة المحلية.

وفي السياق، بحث محافظ بني سويف مع نواب وبعض التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام بالوحدة المحلية عدداً من المطالب والاحتياجات في المرافق والخدمات بدائرة مركز ومدينة سمسطا.