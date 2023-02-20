الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 3 سنوات لعاطل حاول ابتزاز فتاة بنشر صورها في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة  الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بابتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31780 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا الخيمة المقيدة برقم 2539 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م. ا. ع"، 41 سنة، عاطل، لأنه في غضون شهر يونيو 2022، هدد المتهم المجني عليها "و. ا.ح"، كتابة بإفشاء أمور مخلة بالشرف وهي محادثات إلكترونية دارت فيما بينهما، وعدد من الصور الخاصة بها تحصل عليها سلفا، وكان التهديد مصحوبا بتكليفه لها بإرسال له مبالغ مالية في مقابل عدم نشر تلك الصور والمحادثات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بتهديدها بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لها ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورا، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بغير رضاها والتقط بجهاز إلكتروني صورتها في مكان خاص هو محل المجني عليها.

واستمعت المحكمة، لأقوال المجني عليها، التي أكدت أنها وعلى إثر تعرفها على المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دار فيما بينهما العديد من الأحاديث الإلكترونية، وأن تلك العلاقة تطورت حتى تمكن من خلالها المتهم من الاستحصال على صور خاصة لها ومحادثات هاتفية خاصة بها، وعندما طلبت منه التوقف والامتناع عن التحدث معها، قام بتهديدها من خلال حسابه على تطبيق "الواتس اب" بنشر تلك الصور والمحادثات، وطلب مبالغ مالية منها لعدم نشر ما بحوزته.

المشدد 3 سنوات تهديد فتاة جنايات شبرا الخيمة حرمة الحياة الخاصة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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