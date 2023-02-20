«السوقي» خسر 25 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

هوت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لمستويات دنيا لدى ختام تعاملات اليوم الاثنين- ثاني تعاملات الأسبوع -، مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية و المستثمرين الأفراد الأجانب، رغم المشتريات الواضحة التى قامت بتنفيذها المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد العرب و المصريين طوال جلسة التداول التى فشلت فى انتشال السوق من دوامة الهبوط الكبير .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 70.8 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 96 مليون جنيه بختام تعاملات أمس الأحد – أولى تعاملات الأسبوع .

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30 " بنسبة بلغت 2.96 % ، بما يعادل 512.61 نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 16814 نقطة ، كما تراجع المؤشر الثانوي " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 1.85 % ، بما يعادل 55.49 نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 2946.15 نقطة ز

ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 2.1 %، بما يعادل 94.81 نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 4409.99 نقطة، وسط تداولات نشطة ، بلغت قيمتها نحو 1.87 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 462.8 مليون ورقة مالية ، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 71.7 ألف صفقة بيع و شراء .