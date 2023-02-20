الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«السوقي» خسر 25 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

هوت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لمستويات دنيا لدى ختام تعاملات اليوم الاثنين- ثاني تعاملات الأسبوع -، مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية و المستثمرين الأفراد الأجانب، رغم المشتريات الواضحة التى قامت بتنفيذها المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد العرب و المصريين طوال جلسة التداول التى فشلت فى انتشال السوق من دوامة الهبوط الكبير .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 70.8 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 96 مليون جنيه بختام تعاملات أمس الأحد – أولى تعاملات الأسبوع .

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30 " بنسبة بلغت 2.96 % ، بما يعادل 512.61 نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 16814 نقطة ، كما تراجع المؤشر الثانوي " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 1.85 % ، بما يعادل 55.49 نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 2946.15 نقطة ز 

  ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 2.1 %، بما يعادل 94.81 نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 4409.99 نقطة، وسط تداولات نشطة ، بلغت قيمتها نحو 1.87 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 462.8 مليون ورقة مالية ، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 71.7 ألف صفقة بيع و شراء .

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات اليوم الاثنين المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية و العربية و الافراد العرب و المصريين عمليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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