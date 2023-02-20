الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يستعرضان عددا من الملفات الخدمية

لقاء وزير التنمية
لقاء وزير التنمية المحلية بمحافظ المنوفية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءً مع أعضاء  مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة.

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بوزير التنمية المحلية، مؤكدا التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية ودعم المشروعات التنموية مع وضع المقترحات والرؤى الجادة لإحداث تنمية شاملة على أرض المحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ومن أهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة المخلفات الجديدة والتوسع في إقامة المزيد من معارض "أهلا رمضان" لتوفير  السلع الغذائية  بأسعار مخفضة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظ ومتابعته الميدانية لكافة الملفات الحيوية والتي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز في كافة القطاعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مثمناً حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول الفورية حيالها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التواصل الدائم مع جموع البرلمانيين بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على خلق قنوات اتصال دائمة مع المواطنين لتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين.

 وثمن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حرص محافظ المنوفية ودعمه اللا محدود لكافة المشروعات الخدمية وتقديم  التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بها، فضلا عن عقد لقاءات يومية بالمواطنين من أبناء المحافظة والتواصل المباشر مع الجهات التنفيذية لتلبية مطالبهم.

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ المنوفية وزير التنمية المحلية درع المحافظة تقديراً لدوره البارز في دعم جهود التنمية على أرض المنوفية.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبو ليمون اقتراب شهر رمضان المبارك إقتراب شهر رمضان الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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