الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عطية» يكرم ممثلي وفود 10 دول أجنبية مشاركة بمهرجان أسوان للثقافة والفنون

محافظ أسوان والفرق
محافظ أسوان والفرق

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برؤساء وممثلى وفود الفنون الشعبية لـ10 دول أجنبية على هامش مشاركتهم في فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون.

وتمثل الوفود دول “فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا”. 

جاء ذلك تقديراً لمشاركتهم الفعالة فى نجاح مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون الذى يقام فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى ضمن فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، ورئيس المهرجان أحمد الشافعى، بالإضافة إلى نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان. 

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان برؤساء وفود الفرق الدولية للفنون الشعبية، مثمناً مشاركتهم فى هذا العرس الثقافى والفنى الكبير، والمتمثل فى الدورة العاشرة لمهرجان أسوان للثقافة والفنون، وهو ما يؤكد على أن الثقافة والفن هما أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة أمام التعرف على ثقافات وفنون وتراث الدول، ليضفى أجواء من البهجة والسعادة والفرحة على المشاهدين لهذه التبلوهات الفنية الراقية سواء كانوا من المواطنين أو من السائحين الزائرين لعروس المشاتى وهو ما شاهدناه أثناء إطلاق إشارة البدء للديفيلية على صفحة نهر النيل الخالد. 

وقدم “عطية" التحية لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة، وأيضاً لإدارة العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى سفارات الدول المشاركة والذين كان لهم دور كبير فى نجاح فعاليات المهرجان.

وتابع مقدماً الشكر لمجموعة العمل فى أسوان بقيادة نجوى أحمد مدير عام الثقافة والتى بذلت جهود كبيرة فى التجهيز للمهرجان من خلال الإعداد الجيد للمسارح وقصور وبيوت الثقافة لإستقبال العروض الفنية فى مختلف المدن والمراكز. 

وأشار محافظ أسوان، إلى أن ذلك تواكب معه صدور توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بتهيئة الأجواء فى مداخل هذه المواقع الثقافية والأندية التى شهدت عروض فنية على مدار 3 أيام، مقدماً التحية والشكر على المشاركة المتميزة لفرق الفنون الشعبية، والتى أثرت المهرجان بشكل كبير. 

 

وأضاف المحافظ بأننا نتمنى بأن تكونوا سفراء لنا لدى شعوبكم لتخبروهم وتحكوا لهم ما تتمتع به أسوان من سحر وجمال الطبيعة، بجانب المعابد الأثرية والمعالم السياحية ، بالإضافة إلى طقسها المشمس، وأهلها الطيبين الذين يحرصوا على إستقبال ضيوفهم وزائريهم من الأفواج السياحية ببشاشة الوجوة السمراء. 

 

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان مع وفود فرق الفنون الشعبية الدروع، والتقاط الصور التذكارية.

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أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قصور الثقافة للهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون مجموعة العمل فرق الفنون الشعبية الأجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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