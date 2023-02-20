تأجيل محاكمة سكرتير حى عابدين وآخرين بتهمة الرشوة لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير الحي وموظف بإدارة الطرق لجلسة 23 فبراير الجاري، بتهمة الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.