الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة سكرتير حى عابدين وآخرين بتهمة الرشوة لجلسة 23 فبراير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير الحي وموظف بإدارة الطرق لجلسة 23 فبراير الجاري، بتهمة الرشوة. 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

محكمة جنايات حي عابدين سكرتير الحي محاكمة رئيس منطقة الإسكان

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