الجمارك: مصر لديها مصنع لإنتاج المحمول وينتج 100 ألف موبايل شهريًا

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية كانت صفرًا في السابق، ومن ثم لم يكن هناك داعٍ لدى كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول، ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على المحمول، ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.

وأضاف «الغتورى» أن إعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع، وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة.

من جانبه، تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر.

وهو ما رد عليه «الغتورى» بأن هناك مصنعًا في العاشر من رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا بالفعل، وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا، كما أن هناك 3 شركات جاهزة لبدء التصنيع فورا، وهناك من تفاوض مع مجلس الوزراء.

ولفت «الغتورى» إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء في مجلس الوزراء، حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع 40% من إنتاجه، وكذلك شرط أن يكون هناك 40% من المكون المحلي ضمن المنتج.