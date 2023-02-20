تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن اعتدى على ابنته في الشرقية لـ22 فبراير

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مواطن لاتهامه بقتل شخص آخر بسبب اعتداء المجني عليه على ابنته لجلسة 22 فبراير الجاري، للمرافعة في القضية رقم 15927 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، المقيدة برقم 4027 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.

- تفاصيل الواقعة

وتعود احداث القضية عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم "م. ف"، إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل المجني عليه " ف. ا "، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقال.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قد بيت النية وتفكر بروية وصمم على تحقيق المنية فأعد مسبقًا لذلك الغرض الإجرامي سلاح أبيض (سكين) وتربص بالمجني عليه بأن كمن له في المكان المعلوم لديه الذي أيقن سلفًا تواجده به.

وما أن التقاه حتى استقل معه "توكتوك" خاص بالمجني عليه طالبًا توصيله لإحضار أبنائه من منزله، وفي الطريق عاتبه على التعدى على ابنته، فأقر المجني عليه بفعلته فقتله المتهم على النحو المبين في التحقيقات.