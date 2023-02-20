«أهلا رمضان» يتوسع ويشهد إقبالا كبيرا من مواطني الثغر: الأسعار مخفضة

شهد معرض “أهلا رمضان”، في فرعة الجديد بميدان محمد نجيب، إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من العروض والأسعار المخفضة لشراء السلع الغذائية والتموينية.

وتأتي سلسلة معارض “أهلا رمضان” في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

لتتوافر السلع الغذائية والتموينية بفارق أسعار عن الأسواق الخارجية، وذلك على مساحة ٧٠٠ متر تضم ٥٠ باكيو بمشاركة ٥٦ عارضا، بتوفير ٢٨ سلعة أساسية، بجانب ١٠٠ سلعة فرعية بنسبة خصم تصل لـ ٣٠ ٪.



# مواطنو الإسكندرية: توسعات أهلا رمضان في صالح المواطنين

يقول إسلام ممدوح، أحد المواطنين، إن الفروع الكثيرة لمعرض “أهلا رمضان” وفق خريطة الإسكندرية جيدة، وفي صالح المواطنين؛ ليستطيعوا الوصول للمعروضات في اماكن قريبة من محل سكنهم، والاستفادة من الأسعار المخفضة لشراء مستلزماتهم حتى شهر رمضان.

واصل محمد خميس، أحد المواطنين، أن هناك فارق أسعار جيد عن الأسواق الخارجية؛ فقام بشراء المنتجات التموينية بكميات تكفيه لأسبوعين، وقال إن القيمة المالية للمشتريات وفرت ما يقرب الـ ١٠٠ جنيه، وهو توفير متوسط بأسعار مدعمة حكومية.

الشريف: هناك ترتيبات لتوسع أهلا رمضان في غرب الإسكندرية



من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التي أقامتها محافظة الإسكندرية تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واصل “الشريف” أن “هناك ترتيبات حالية لتزيد من توسعات معارض أهلا رمضان لتصل حتى غرب الإسكندرية؛ لتصل المنافذ المدعمة لكل مواطني الإسكندرية”.