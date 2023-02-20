حجز سيدتين متهمتين بتعذيب أطفال بالجيزة وتوثيق الوقائع بالفيديو للتحريات

أمرت النيابة العامة بالجيزة حجز سيدتين على ذمة تحريات المباحث الجنائية، لاتهامهما بتعذيب أطفال في الجيزة وتوثيق الوقائع بالفيديو.

واعترفتا المتهمتان في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب طفلة سن 8 سنوات مقيمة بالعقار محل سكنهما، بناء على طلب والدتها جارة المتهمتين وتربطها علاقة صداقة بهما.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى سيدتين على طفلة وتعذيبها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط المتهمتين المشار إليهما، وتبين أنهما ربة منزل ونجلتها "لها معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

وبفحص هاتف إحدى المتهمتين تبين احتوائه على عدة مقاطع تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقي الطفلة المشار إليها (سن 10 و4 سنوات)، وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم، وبسؤال والدة الأطفال أيدت اعترافات المتهمتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية