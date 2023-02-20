الحرب والجفاف ونقص الموظفين.. أسباب ارتفاع أسعار الحليب في بريطانيا

في صباح ضبابي من شهر فبراير، كان بضع عشرات من قطيع الأبقار الحلوب لمايكل أوكس منشغلًا في تناول طعامهم، داخل إحدى الحظائر الكبيرة في مزرعته بالقرب من برومسجروف في ورسيسترشاير ببريطانيا.

"إنهم أسوأ من المراهقين"، يضحك أوكس، من قطيعه المكون من 160 فرداً من قطيع هولشتاين فريزيان بالأبيض والأسود، بالإضافة إلى 30 بقرة بنية اللون من جيرسي: “كل ما يفعلونه هو النوم وتناول الطعام والذهاب إلى المرحاض”.

وفي غضون شهر تقريبًا، عندما يتحسن الطقس، سيكونون قادرين على العودة للرعي في الحقول التي يزرعها أوكس، ووالده من قبله ، لمدة 40 عامًا، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية.

وفي الوقت الحالي، ما زالوا يأكلون في الداخل، حيث تحصل كل بقرة على حوالي 50 كجم يوميًا من إجمالي علف الماشية المختلط، والذي يحتوي على مزيج من المكونات بما في ذلك العشب والذرة وفول الصويا والقمح.

وعلف الحيوانات هو مجرد واحدة من تكاليف أوكس، التي ارتفعت خلال العام الماضي ، إلى جانب أسعار الوقود والأسمدة، التي دفعتها الزيادة في تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتي تفاقمت بسبب الجفاف الصيف الماضي.

كما ارتفع القمح، وفول الصويا، وكل الأشياء التي يتكون منها النظام الغذائي للأبقار قد ازدادت بشكل كبير.

مواجهة التحديات

ونقلت الصحيفة عن اوكس قوله إن المزارعين البريطانيين ليسوا وحدهم في مواجهة هذه التحديات: "لقد تكررت هذه التكاليف وهذا الطقس في جميع أنحاء أوروبا، وتقاسمت التكاليف كل دولة منتجة للألبان في العالم."

لدى أوكس أبقار أقل بخمس مما كان عليه قبل عام، ومع ذلك بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المدخلات ، يعاني منتجو الألبان البريطانيون من مجموعة من المشكلات الأخرى ، مثل النقص المزمن في العمالة .

وستكون هذه القضايا مرة أخرى على جدول الأعمال عندما يجتمع الآلاف من منتجي المواد الغذائية الإنجليزية والويلزية في برمنغهام هذا الأسبوع في المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني للمزارعين (NFU).

واختتم اجتماع العام الماضي قبل ساعات فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أرسل موجات صدمة هائلة عبر سلسلة الإمدادات الغذائية.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة ، بينما تسبب الصراع أيضًا في تعطيل الإمداد العالمي بالقمح والشعير والحبوب الأخرى.

ويقول دانييل دوجندام ، محلل الألبان في بنك رابوبانك الهولندي، إن الحرب في أوكرانيا كان لها "تأثير كبير وغير مباشر" على مستوى المزرعة.

بالنسبة لمصنعي الألبان ، كان لارتفاع تكاليف الطاقة تأثير كبير لأن معظم منتجات الألبان تتطلب طاقة إنتاجية كثيفة نسبيًا. أدى هذا أيضًا إلى تجديد المفاوضات مع تجار التجزئة للمواد الغذائية. في النهاية ، تُترجم هذه التكاليف المرتفعة إلى أرفف البيع بالتجزئة وبالتالي للمستهلكين ".

وتظهر الأرقام الرسمية أن معدل التضخم في الألبان والجبن والبيض بلغ 31٪ في العام المنتهي في يناير ، وهو أسرع ارتفاع سنوي منذ أن بدأت الأرقام القياسية المماثلة في عام 1989.

في الوقت نفسه ، ارتفع سعر الجملة الذي حصل عليه مزارعون مثل Oakes إلى أعلى مستوى في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1970 ، حيث وصل إلى 51.5 لترًا في ديسمبر.

قد يتراجع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ، وفقًا لأرقام الأسبوع الماضي ، بعد التراجع الشهري الثالث على التوالي إلى 10.1٪ في يناير. ومع ذلك ، فإنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى منذ 40 عامًا حيث أن أسعار الطعام والشراب والضروريات الأساسية الأخرى تضغط على الأسر.

كانت هذه الزيادات صعبة بشكل خاص على الأسر الفقيرة ، التي تعاني من ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية أكثر من الأسر الغنية لأنها تنفق نسبة أعلى من دخلها على الغذاء.

في حين أن منتجي الألبان يتلقون الآن المزيد من الأموال مقابل حليبهم ، فإن هذا يأتي بعد شهور من ابتلاع التكاليف المرتفعة.

استجاب الكثيرون لضغوط الدخل عن طريق تقليل حجم قطيعهم. لدى Oakes أبقار أقل بخمس مما كان عليه قبل عام ، لأنه لم يحل محل الحيوانات التي تركت القطيع.

نتيجة لذلك ، ينتج حليبًا أقل مما كان ينتجه من قبل - حاليًا حوالي 1.7 مليون طن سنويًا.

يقول Oakes ، رئيس مجلس منتجات الألبان في NFU ، إن هذا تكرر في جميع أنحاء البلاد في عام 2022 ، عندما انخفضت أحجام الحليب في المملكة المتحدة بنحو 1٪ ، على الرغم من تحسن الوضع إلى حد ما وعاد الإنتاج الآن إلى أعلى من مستويات العام الماضي.

وتقول آرلا ، أكبر تعاونية لمنتجات الألبان في المملكة المتحدة ، والتي تنتمي إليها أوكس وثلث منتجي الألبان في بريطانيا ، إن "الضغوط التضخمية" دفعت تكلفة إنتاج الحليب "إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق" العام الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة: "كان العديد من المزارعين يكافحون لتغطية تكاليفهم ، مما قلل من كمية الحليب التي يتم إنتاجها" ، مضيفًا أن التعاونية كانت تعمل مع المزارعين وتجار التجزئة من أجل "تحقيق التوازن في دعم مزارعينا خلال أوقات غير مسبوقة وضمان قدرتنا على الحفاظ على تدفق الحليب إلى محلات السوبر ماركت ".

وقام تجار التجزئة بزيادة أسعارهم بشكل حاد ، بما في ذلك رفع ويتروز سعر زجاجة من أربعة باينت بنسبة 36٪ في غضون عام إلى 1.70 جنيهًا إسترلينيًا ، ورفع Aldi سعر لتر حليب Cowbelle طويل العمر بنسبة 73٪ إلى 95 بنسًا. .