الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الخارجية العراقى يعتذر فجأة عن استكمال كلمته على الهواء.. «القاهرة الإخبارية» توضح

فؤاد حسين
فؤاد حسين

اعتذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن استكمال مؤتمر صحفي له على الهواء مباشرة وبشكل مفاجئ، بعد شعوره بتعب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن العملة العراقية قوية، وأزمة الدولار في طريقها إلى الحل.

وقال وزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال مؤتمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، إن "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة"، مشيرًا إلى أن "هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي"، مؤكدًا أن "العملة العراقية قوية، واحتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار، وسيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب".

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يعتذر فجأة على الهواء القاهرة الإخبارية

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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