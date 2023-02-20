الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، بالقرب من مدخل المحافظة من الجهة الجنوبى.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، نتج ذلك إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة.

 تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوى الغربي.

مواطن سيارة ملاكي محافظة المنيا النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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