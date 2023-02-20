الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم فى استئناف تامر أمين على تغريم عبدالناصر زيدان

تامر امين
تامر امين

تصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم الإثنين، الحكم  في نظر الاستئناف المقدم من الإعلامي تامر أمين على حكم تغريم عبدالناصر زيدان للمطالبة بعشرة ملايين جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ويطالب بتغليظ حكم أول درجة.

وقضت المحكمة الاقتصادية بإلزام الإعلامي عبدالناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبدالناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلًا عن انتهاك حرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سيحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.

محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاعلامي تامر أمين عبدالناصر زيدان الإعلامي

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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