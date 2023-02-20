رئيس العربى للمياه: ندرة المياه تشكل تهديدًا حادًا فى عالمنا العربى

أكد رئيس المجلس العربي للمياه، الدكتور محمود أبو زيد، أن المياه وندرتها تشكل تهديدا حادا في عالمنا العربي الذي يتنامى فيه عدد السكان بوتيرة عالية ومتسارعة، والذين يواجهون جميعا الأخطار الناجمة عن ندرة المياه.

جاء ذلك في كلمة للدكتور أبو زيد ‏خلال افتتاح فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه بدبي صباح اليوم الإثنين، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبدعم من وزارتي الموارد المائية والري المصرية، والطاقة والبنية التحتية بالإمارات، وذلك تحت عنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار".

وقال رئيس المجلس العربي للمياه إن ما يزيد حدة الأخطار المتعلقة بندرة المياه هو أن أكثر من ‫ نصف مصادر المياه المتجددة في المنطقة تنبع من خارجها، ما يسبب تفاقم حدة التوتر، ويهدد الاستقرار والعيش السلمي.

وأضاف أنه إزاء ذلك أصبح الحوار التشاركي بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة والاستثمار في المشروعات الجديدة الواعدة، بالأخص فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية التي تمثل تحديا رئيسيا في تنفيذ الخطط الحكومية العربية.

وأشار أبو زيد إلى أنه في ظل تفاقم العجز المائي وآثار التغير المناخي وتوقعات الزيادة المستمرة في الطلب على المياه في السنوات القادمة، فإن النهوض بأجندة الموارد المائية غير التقليدية بنظرة متكاملة وشاملة أصبح أمرا حيويا لا غنى عنه للمستقبل لتحقيق أمن مائي أكثر استدامة في المنطقة العربية.