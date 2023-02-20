الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

محصول الزيتون
محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
-  التقليم الجائر للأشجار القديمة لإنتاج أفرع جديدة
- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
- رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم للأشجار الكبيرة والمثمرة في الأصناف المتأخرة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى تصمغ أشجار الزيتون.
-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 
ثانيا: التسميد
أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان
الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري 
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياه المناسبة لكل عمر
ثالثا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط    ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5%   1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احد المبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر 
- مكافحة ناخرات اوراق الزيتون (عثة الزيتون) موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء
-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم /100لتر 

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

كيلو الفول بـ 38 جنيها.. أسعار البقوليات في الأسواق اليوم

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو

اليوم.. الحكم فى استئناف تامر أمين على تغريم عبدالناصر زيدان

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين نشروا أخبارا كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين