«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
- التقليم الجائر للأشجار القديمة لإنتاج أفرع جديدة
- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
- رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم للأشجار الكبيرة والمثمرة في الأصناف المتأخرة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى تصمغ أشجار الزيتون.
-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد
أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان
الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياه المناسبة لكل عمر
ثالثا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احد المبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر
- مكافحة ناخرات اوراق الزيتون (عثة الزيتون) موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء
-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم /100لتر