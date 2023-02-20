الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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رياضة

مدرب حراس الأهلى السابق: الشناوى أكد إصابته بعمى لحظى فى هدف الهلال

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر عقب مباراة الهلال السوداني.

وخسر الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تليفزيونية: "سألت الشناوي بعد المباراة مباشرة عن سبب استقبال هدف الهلال خصوصًا أن الكرة كانت سهلة".

وأضاف: "الشناوي أكد لفي أنه أصيب بعمى لحظي بسبب وجود الكرة في حيز الشمس وقت تسديدها على المرمى".

وأتم مدرب حراس الأهلي السابق: "وجود الكرة في مسار الشمس أدى إلى عدم قدرة الشناوي على رؤيتها نهائيا، وبالتالي سكنت الكرة مرماه".

الاهلى محمد الشناوي الهلال السوداني طارق سليمان دورى ابطال افريقيا

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