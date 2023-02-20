علاء النهرى: سد إثيوبيا متوقع انهياره لهذا السبب

قال الدكتور علاء النهري، أستاذ علم الاستشعار عن بعد لعلوم الأرض، إن سد إثيوبيا يقع على أخدود ضخم مما سيؤدي لحدوث زلازل عند اكتماله، مشيرًا إلى أن السد العالي في مصر يتسبب في بعض الهزات الأرضية الخفيفة بأسوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه بعد وصول سد إثيوبيا إلى 96 مليار متر مكعب إذا امتلئ بالكامل، فإنه سيضغط على القشرة الأرضية والتي بها فالق الإخدود الإفريقي العظيم وهذا شيء خطير جدًا، متوقعًا أن يحدث اإنهيار لهذا السد وزلزلال قوية و خطيرة.

لابد من الاستعداد الجيد في مصر والسودان لانهيار السد

وتابع، أنهم كانوا يعلنون أن السد سيمتلئ بنسبة 76 مليار متر مكعب، ولكن الحسابات الأصلية إنه سيصل إلى 96 مليار متر مكعب، ولهذا لابد من الاستعداد الجيد لذلك، ومصر تفرغ بحيرة السد في الأربع منخفاضات بتوشكى ولابد أن نكون مستعدين لذلك والسودان كذلك لابد أن تكون مستعدة لأن إنهيار السد معناه دمار للخرطوم وأم درمان بالكامل.