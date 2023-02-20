الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد اتهامها بالترويج لـ«المساكنة».. منال سلامة تدافع عن «الأصلى» وترد على الشائعات

منال سلامة
منال سلامة

ردت الفنانة منال سلامة، على الشائعات التي ارتبطت بمسلسلها الجديد "الأصلي"، وأنه يدور حول المساكنة، مؤكدة أنه ليس له أي علاقة بالمساكنة وأنها شخصيًا ضد الفكرة.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا مجتمع شرقي متدين، تابعين لأديان سماوية لا تقبل فكرة المساكنة، مشيرة إلى أنها تقدم دور فايزة الأصلي، والعمل يناقش حقوق الميراث وعلاقة الأشقاء ببعضهم.

 

وتابعت، أن ما يحدث في الصغر والطفولة يؤثر على تصرفاتنا في الكبر فكيف أن الأشقاء رغم حبهم لبعض، لكن نتيجة تمييز الأب بين الأبناء يحدث غيرة وتوتر بينهم في العلاقة في الكبر، وهو ما يناقشه المسلسل.

 

وأشارت إلى أن الناس اعتادت عليها في الأدوار الهادئة أما دورها ففيه نوع من الخبث وتعمل على تحريض أشقائها على شقيقتهم الأخرى.

 

أبطال المسلسل 

يشار إلى أن المسلسل بطولة ريهام عبدالغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمس، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبدالحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

 

منال سلامة الاصلى المساكنة الشائعات أبطال المسلسل حقوق الميراث

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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