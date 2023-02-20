محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد إحدى شركات الاستثمار الزراعى

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد إحدى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتية، الذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لجذب الاستثمار الجاد، بحضور السيد محمود عمران مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق على تخصيص ١٠ آلاف فدان لصالح الشركة لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دراسة إقامة مشروع إنتاج حيواني متكامل.

وأضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمشروع، ومُؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يعود بالنفع على المحافظة ويخدم الصالح العام.

محافظ الوادي الجديد يستقبل المستثمرين بالمحافظة

كذلك استقبل المحافظ، طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر لإجراء حوار صحفي في إطار مشروع التخرج الخاص بالطلاب، والذي يستهدف إعداد مجلة خاصّة بمحافظة الوادي الجديد، تضم أبرز المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، بالإضافة لمقوماتها السياحية والتراثية.

وأكّد محافظ الوادي الجديد أنها ليست المرّة الأولى من نوعها التي تستقطب فيها الوادي الجديد أنظار الطلاب من المحافظات الأخرى، مُعربًا عن سعادته لزيارة الطلاب هذه البقعة الفريدة من أرض مصر ورغبتهم في تسليط الضوء عليها، كما تمنّى لهم التوفيق والنجاح في نقل صورة المحافظة المُشرقة.

وفي سياق متصل أكد الزملوط، أنه تم الموافقة على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بالإدارة الصحية بالفرافرة، تيسيرًا على العاملين بالقطاع الصحي بالفرافرة، بعد موافقة وزارة المالية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم تدريب الكوادر البشرية لإدارة المنظومة الحسابية بالفرافرة والتي تشمل جميع العاملين بالإدارة الصحية ومستشفى الفرافرة المركزي بعد أن كانت تابعة للوحدة الحسابية لمديرية الشئون الصحية.