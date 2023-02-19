انتشال جثتين لغريقين بترعة الإبراهيمية في ظروف غامضة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من انتشال جثتين لغريقين من داخل ترعة الإبراهيمية في ظروف غامضة ، والأولى عُثر عليها أسفل كوبري أم تسعة في مركزي ملوي، والثانية أسفل كوبري الإضافية في مدينة المنيا، وجري التحفظ عليهما داخل المشرحة تحت تصرف النيابة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري أم تسعة بالوحدة المحلية بقرية الروضة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين أن الجثة لشاب يدعي مينا "ش" 26 عامًا، مقيم بمدينة ملوي، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص من ترعة الإبراهيمية حيث كانت أسفل كوبري الإضافية في حي غرب مدينة المنيا.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعي محمد "ص" 32 عاما، مقيم بعزبة بدوي في حي غرب مدينة المنيا، وتم إيداعها في مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف الحادثين وكشف الظروف والملابسات، وتحديد هل توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة أم لا.

وكانت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا قد انتشلت أمس السبت جثة غريق من داخل المجري المائي لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة لمركز بني مزار، بشمال المحافظة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، ويأتي حادث الغرق بعد مرور يوم واحد علي انتشال جثتين لشاب وسيدة مجهولة الاسم والعنوان من نفس الترعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة لشخص من داخل المجرى المائي لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة للوحدة المحلية بأبو جرج في مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وفريق من إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعي مينا-ح 39 عامًا، مقيم بقرية منبال في مركز مطاي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، حيث طلبت استكمال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.