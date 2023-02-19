بعد سن الـ80.. سيدة تحصل على الماجستير من آداب المنصورة

حصلت آمال إسماعيل صاحبة الـ80 عامًا اليوم الأحد، على درجة الماجيستير في رسالة بعنوان أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية للفئات العمرية المتقدمة في ضوء قضايا النوع الاجتماعي "دراسة لطائفة من الحالات المختارة بمدينة المنصورة" وأجمعت لجنة الأشراف على منحها تقدير ممتاز مع التوصية.

وقالت الباحثة آمال إسماعيل صاحبة إنها ستظل تدرس حتى يوم القيامة وتفكر الآن في تسجيل الدكتوراه، مؤكدة على أن التعليم هو أكسجين الحياة بالنسبة لها وليس له علاقة بسن معين

وتحدثت الحاصلة على الماجستير أنها أصيبت بالسرطان مرتين وشفاها الله منه وأصيبت أيضًا بكسر في الحوض أثناء الامتحانات وأصرت على استكمال الدراسة بعد بلوغها الـ60 عامًا.

وقالت الدكتورة فتحية السيد الحوتي المشرفة على الرسالة أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة إن إشرافها على البحث له طبيعة من نوع خاص، خاصة أن الباحثة تبلغ من العمر 80 عامًا لأنها مثال حي ويحتذى به لكل الباحثات والباحثين وأنها مثال للمثابرة وطرقها لباب العلم في هذا السن وبذل مجهود كبير لتحقيق حلمها.

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