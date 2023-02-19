الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 7 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وتمكنت من إزالة وإيقاف 7 حالات تعدي ومخالفات بناء بدون ترخيص.

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قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان قامت اليوم بتنفيذ حمله مكبره لإزالة التعديات ومخالفات البناء بشوارع القرية والقرى التوابع بحضور عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بالقرية وإشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وقسم التنظيم والمتغيرات ومن خلالها رصد قسم التنظيم والمتغيرات ثلاثة حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة قيراط و26 سهم بقرية الحواصلية والمطاهرة البحرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة في متابعة إزالة التعديات.

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وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية بقرية بني علي قامت بتنفيذ حالتين إزالة، الأولى بقرية معصرة حجاج أرض تعاون زراعي على مساحة قيراط والأخرى بقرية نزلة جلف على مساحة قيراط إصلاح زراعي وتم تسليم الأرض محل المخالفة لمسئول الزراعة؛ لمتابعة عدم التعدي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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كما قام حي شرق بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بردم حفر أساسات لقطعة أرض في المهد مخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشارع عزبة العجمي بالتقسيم الخامس إلى جانب وقف تشوين طوب أحمر وأسمنتي بالدور الثالث علوي بمنزل بشارع متفرع من شارع الحرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز المنيا مركزي بني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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