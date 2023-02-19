الاتحاد الإفريقي يبقى على تعليق 4 دول: لا تسامح في «التغييرات غير الدستورية»

أكد الاتحاد الأفريقي مجدداً، اليوم الأحد، عدم تسامحه المطلق في مواجهة "التغييرات غير الدستورية" في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان في المنظمة القاريّة.

كما علق الاتحاد عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديوي في مؤتمر صحافي الأحد، إن جمعية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي "أكدت عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات".

تعقد القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الأفريقي يومي السبت والأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتابع أديوي أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على "العودة إلى النظام الدستوري".

كما تم تعليق عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقررت الدول الأعضاء في "إيكواس" السبت إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث و"فرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين" لهذه البلدان، وفق ما جاء في بيان وقعه رئيس دولة غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو الذي يرأس المنظمة حاليا، بعد اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.