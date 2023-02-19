الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي يبقى على تعليق 4 دول: لا تسامح في «التغييرات غير الدستورية»

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي

أكد الاتحاد الأفريقي مجدداً، اليوم الأحد، عدم تسامحه المطلق في مواجهة "التغييرات غير الدستورية" في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان في المنظمة القاريّة.

كما علق الاتحاد عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديوي في مؤتمر صحافي الأحد، إن جمعية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي "أكدت عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات".

تعقد القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الأفريقي يومي السبت والأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتابع أديوي أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على "العودة إلى النظام الدستوري".

كما تم تعليق عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقررت الدول الأعضاء في "إيكواس" السبت إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث و"فرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين" لهذه البلدان، وفق ما جاء في بيان وقعه رئيس دولة غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو الذي يرأس المنظمة حاليا، بعد اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

الاتحاد الافريقى التغييرات غير الدستورية بوركينا فاسو حكومات الدول مالي عضوية مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«أمير حدود داعش»: لم أتعرض لأى إجبار لإجراء الحوار وأريد الإفادة بشهادتى

«لا نبرئ أحداً».. الباز يكشف حقيقة مخالفات نقابة الفنانين التشكيليين بالمستندات

أبرزهم حسان والحوينى.. 4 شيوخ أثروا فى فكر أمير حدود داعش

إزالة وإيقاف 7 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

رفع 1545 طن مخلفات وتحرير 80 محضر إشغال طريق ببني مزار بالمنيا

بث مباشر الفيلم الوثائقى أدهم الشرقاوى على قناة الوثائقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»