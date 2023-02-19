الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

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«أمير حدود داعش»: لم أتعرض لأى إجبار لإجراء الحوار وأريد الإفادة بشهادتى

جريدة الدستور

قال هيثم عبدالحميد، الشهير بأمير حدود داعش، إنه لم يتعرض لإجبار من أجل الإفادة بهذه الشهادة، وأنه لديه الرغبة في استعراض التجربة. 

وأضاف، خلال لقائه على قناة "الوثائقية" مع الإعلامي أحمد الدريني: "هو ليس إجبارًا، ولكن حديث يهم الناس، فأنا ما دام الأمر يهم المتابعين، فأنا معنديش أي مشكلة أتكلم عن حقائق حصلت، وهو حق من حقوق الناس إنها تعرف أشياء كانت غائبة عنها".

ولفت "هيثم" إلى أنه التحق بكلية الطب، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقصة انضمامه للتيارات الإسلامية بدأت كقصة أغلب الشباب.

وتابع: "قصتي طويلة تبدأ مشابهة لكل التيار الاسلامي اللى بيتدرج في التعرف على أصدقاء ودعاة صغار في الكليات أو الحياة العامة سواء جيران أو زملاء، فالحياة بتبدأ هكذا في الكلية تعرفت على بعض الناس، ولكن لم يكن هناك استجابة مني في البداية لتلك التيارات، لأنه في الكلية إما تيار تجده إخواني أو سلفي ويتبعه مثلا فوزي السعيد وأبو إسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب".

هيثم عبد الحميد أمير حدود داعش حمد الدريني داعش

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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