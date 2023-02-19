الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل سياحة الشيوخ يطالب ببرامج سياحية ترويجية لرحلة العائلة المقدسة لدعم الاقتصاد الوطني

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

أشاد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بدراسة رحلة العائلة المقدسة المعروضة على اللجنة، مؤكداً بأن الدراسة لها أبعاد كثيرة منها ديني، وترويجي للسياحة ومن الممكن أن تحقق عوائد كبيرة جداً للاقتصاد الوطني.

وأضاف الدابي خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ الدراسة المحالة إلى اللجنة بعنوان "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر والمقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ولفت الدابي أن وزارة السياحة لابد أن تضع برامج ترويجيه وحوافز تشجيعية وبأن تأخذ هذه الرحلة مكانتها الحقيقة كأحد المقاصد السياحية المهمة، خاصة بعد إقرار وموافقة الفاتيكان على اعتماد مسار العائلة المقدسة بمصر.

واستعرضت النائبة سها سعيد الدراسة قائلة: “أعلن بابا الفاتيكان نهاية عام 2017 إدراج مصر في برنامج حج الفاتيكان”.

وقالت النائبة سها سعيد: “تهدف الدراسة إلى تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية الفريدة مع تحديد أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة السياحية الرسمية لإحياء مسار العائلة المقدسة والتسويق السياحي له ضمن المشروعات التراثية لليونسكو”. 

وقالت النائبة سها سعيد: “يعتبر مسار العائلة المقدسة من المعالم السياحية المهمة والتي سيكون لها مردود اقتصادي على السياحة في مصر من حيث زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر من خلال تدفق آلاف الحجاج المسيحيين الذين يضعون الأراضي المقدسة ضمن مقاصدهم الأولى خاصة أن الجمهور المستهدف يقارب 1.2 مليار مسيحي كاثوليكي”.
 

النائب محمد سعيد الدابي الأحزاب والسياسيين الثقافة والسياحة والآثار والإعلام الترويج للسياحة التسويق السياحي اقتصاد الوطنى

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