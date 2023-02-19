حاكم مصرف لبنان يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» ما لديه من احتياطات

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن الاحتياطي بمصرف لبنان باستثناء الذهب بحدود الـ15 مليار دولار، و10 مليارات آخرين هم ما يقدر مصرف لبنان على أن يستعملهم بالخارج، والباقي يتم استخدامهم محليا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الذهب بلبنان قيمته تساوي نحو 17 دولارا، كما أن موجودات مصرف لبنان الخارجية تساوي 28 مليار دولار، وهي بالفعل أموال للبنك المركزي مهمة وخارج الدول النفطية هي الأهم، وحافظنا خلال 3 سنوات من الأزمة على هذه الإمكانيات على أمل أن يصير هناك مبادرة أو إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وتابع: «طول زمن الأزمة وعدم مقاربة حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قرارا سياسيا، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان».

واستطرد: «صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان، كما أن هناك مسؤولية للدولة تلبيها، كما أن مصرف لبنان طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضا، وبقى توحيد سعر الصرف وهو ليس قرارا منفردا للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية».