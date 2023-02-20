رئيس «جهاز 15 مايو» يتفقد المشروعات القومية بالمدينة (صور)

أجرى المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز تنمية مدينة 15 مايو، عدة جولات ميدانية لمعرفه نسبة إنجاز أعمال التطوير ورفع كفاءة الأعمال المدنية لعدد من المشروعات، منها المحطات الكهربائية والميكانيكية، ومحطة رافع مياه بالمدينة.

يأتي ذلك ضوء توجيهات الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة، وحرص جهاز مدينة 15 مايو، على العمل على متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بكافة القطاعات بالمدينة.

تفاصيل تنفيذ المشروعات القومية لمياه الشرب ومحطات الكهرباء

رئيس «جهاز 15 مايو» يتفقد المشروعات القومية بالمدينة

وأشار المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، إلى أن أعمال رفع الكفاءة الشاملة لمحطة رافع المياه هي استكمال لخطة جهاز المدينة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد خط سير بدء الأعمال والوقوف على الخطة المدرجة لتنفيذ الأعمال والبرنامج الزمنى للمشروع، وأفاد بأن خطة تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة ستشهد طفرة كبيرة في الأعمال، موضحًا أنه جار الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة٣٠ ألف متر مكعب.

وعلى الصعيد الإنشائي، ذكر رئيس جهاز مدينه 15 مايو، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ محطة رافع المياه بالتوسعات المغذي لمناطق الإسكان الاجتماعي، ومنطقة الـ١٠٠ فدان، والـ١١٥ فدانًا، ومشروع دار مصر، مضيفًا أنه تم التشغيل التجريبي للمحطة، وجاري الانتهاء من باقي الأعمال.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن جهاز المدينة يعمل ضمن خطة مدرجة على مستوى جميع القطاعات؛ وذلك لأهمية ومكانة المدينة كونها تتميز عن باقي المدن الجديدة من حيث موقعها الجغرافي الذي يربطها بجميع المدن ومحافظات الصعيد والوجه البحري، نظرًا لوجود الطريق الأوسطي والطريق الدائري والطريق الإقليمي وطريق الأوتوستراد.

وأكد أنه تم البدء في أعمال رفع الكفاءة لطريق الأوتوستراد وذلك لأهميته؛ لأنه يربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدن ومحافظات الصعيد بخلاف كونه يربط مع الطريق الأوسطي والإقليمي والدائري، وهو ما يؤكد مدى أهميتة المدينة لدى جموع المواطنين.

رئيس «جهاز 15 مايو» يتفقد المشروعات القومية بالمدينة