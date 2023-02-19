حوار أمير داعش و«المصيدة الرقمية».. تعرف على أولى برامج الوثائقية

تعرض قناة الوثائقية في أول يوم من انطلاقها، حوارًا مع أمير داعش في تمام الساعة التاسعة مساءً، يجريه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي تمام الساعة العاشرة، تذيع قناة الوثائقية برنامج "المصيدة الرقمية"، وفي تمام الحادية عشرة مساءً، يذاع بحلقة خاصة عن المسرح القومي.

يذكر أن انطلقت قناة الوثائقية، مساء اليوم الأحد الموافق 19 من فبراير 2023، بعزف السلام الوطني، أعقبها عرض الفيلم التسجيلي أدهم الشرقاوي، الذي يكشف القصة الكاملة حول الأسطورة ويستعرض جميع الروايات حوله لتكشف للجمهور هل هو قاتل كما ادعى خصومه، أم أنه بطل شعبي.