وزير الري من الكونغو: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع كينشاسا

التقى د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في ثانى أيام زيارته إلى الكونغو الديمقراطية ممثلي الشركات المصرية العاملة بجمهورية الكونغو، ممثلي شركات (المقاولون العرب - إيجي برو - السويدي اليكتريك - سامكريت)، بحضور هشام عبد السلام المقود سفير مصر بالكونغو الديمقراطية والوفد المصري المرافق له.

وأعرب د.سويلم، خلال اللقاء عن سعادته باللقاء مع الشركات المصرية التي تقوم بالتنمية في القارة الأفريقية بصفة عامة والكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن هذه الشركات المصرية العاملة بالدول الأفريقية تؤكد أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودفع عجلة التنمية المستدامة بكافة دول القارة وبالأخص دول حوض النيل .

أشار سويلم إلى أن سوق العمل بالقارة الإفريقية بشكل عام وفى دول حوض النيل بشكل خاص يُعد سوقاً واعداً في مختلف المجالات، ما يشجع على مشاركة الشركات المصرية في مختلف المجالات، خاصة مجالات البنية التحتية والطرق والكهرباء والطاقة وشبكات مياه الشرب والإسكان والبترول والنقل وغيرها من المشروعات.

دعم مصر لجهود التنمية في أفريقيا

وأعرب وزير الرى عن فخره بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية في العديد من الدول واقتحام سوق العمل في دول الحوض وبالأخص بجمهورية الكونغو الديمقراطية وهو ما يؤكد قوة وتميز الشركات المصرية ويمثل تجسيداً لدعم مصر لجهود التنمية في أفريقيا، ورؤيتها أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار، مبدياً تطلعه لتكرار نجاح تحالف الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات تنموية والتوسع فى الدول الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل بما يمثله ذلك من بعد إستراتيجي.

خلال اللقاء، استمع سويلم إلى شرح مفصل من الخبراء ممثلي الشركات المصرية عن المشروعات التي تقوم بتنفيذها في الكونغو الديمقراطية في مجالات البنية التحتية والطرق والاتصالات والطاقة.